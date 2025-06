Jeff Bezos siamo stati a Venezia sulle sue tracce prima delle controverse nozze

Jeff Bezos, un nome che evoca innovazione e successo globale, ha scelto Venezia come sfondo di un evento speciale prima delle sue nozze. Perché questa città , tra storia e mistero, ha attirato il multimiliardario di Amazon? Dopo aver svelato il segreto dei pacchi Amazon in Laguna, ci siamo chiesti: cosa rende Venezia così irresistibile per figure di tale calibro? La risposta, forse, è proprio nascosta tra le sue calli e le sue leggende.

Siamo sbarcati in Laguna (non in yacht) per capire meglio l'atmosfera che si respira in città alla vigilia del matrimonio del multimiliardario di Amazon. E, tolti finalmente un dubbio (ma come ci arrivano i pacchi di Amazon qui?), siamo tornati a casa con un dilemma più grande.

DAVIDE VINCE SU GOLIA! "Questa è una vittoria a tavolino 3-0. Chi se l’aspettava che 4 scappati di casa, come siamo stati definiti, cambiassero l’agenda di uno degli uomini più ricchi del pianeta?" #JeffBezos #Venezia Vai su Facebook

A Venezia sulle tracce di Bezos, prima delle (controverse) nozze; Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono arrivati a Venezia: inizia il matrimonio più atteso dell'anno; Jeff Bezos costretto a spostare il matrimonio all’Arsenale di Venezia per motivi di sicurezza,….

Dai 27 abiti della sposa ai menù stellati: tutto pronto a Venezia per le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez - Venezia si prepara ad accogliere quello che è stato definito il "matrimonio del secolo". Segnala dire.it

Il finto matrimonio in piazza San Marco contro quello di Jeff Bezos, gli attivisti portati via di peso dalla polizia a Venezia – Il video - Un’immagine che nelle intenzioni degli attivisti simboleggia come i poteri mondiali siano intrecciati e complici nella distruzione ... Si legge su msn.com