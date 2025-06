Jeff Bezos nuova protesta di Extinction Rebellion a Venezia | finto matrimonio contro le nozze del miliardario

squadra di attivisti di Extinction Rebellion, pronti a rompere il silenzio sul prezzo che il pianeta paga a ogni matrimonio di lusso. La protesta si inserisce come un acceso richiamo alla consapevolezza globale, sfidando le decisioni che spesso sacrificano la natura in nome del denaro e dell’apparenza. Tra simboli e provocazioni, l’azione a Venezia mira a scuotere le coscienze e a chiedere un cambiamento urgente.

Nuova protesta di Extinction Rebellion tornata in azione a Venezia, in piazza San Marco, nel primo dei tre giorni del matrimonio di lusso di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Due figure mascherate in abito nuziale sono comparse davanti alla basilica, legate con una mano a un finto pianeta e con l’altra ad altre persone che reggevano cartelli con scritto “i governi”, “i media”, “l’economia” e la “giustizia”. Alle loro spalle hanno issato un grande striscione che recitava “The 1% ru(i)ns the world”. Ma la polizia è intervenuta immediatamente disperdendo una pacifica manifestazione e sgomberando di peso decine di persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Jeff Bezos, nuova protesta di Extinction Rebellion a Venezia: finto matrimonio contro le nozze del miliardario

