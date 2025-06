Jeff Bezos-Lauren Sanchez che la festa abbia inizio Da Bill Gates alla figlia di Trump chi c’è a Venezia e cosa succede

Lusso, celebrità e un tocco di mistero avvolgono le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia. La scena, all’insegna dell’eleganza e dell’esclusività, si svolge nel suggestivo chiostro del campo Madonna dell’Orto, dove amici e ospiti di alto calibro si sono riuniti per celebrare questo evento unico. Ma cosa succederà nelle prossime ore? La festa, appena iniziata, promette di riservare sorprese indimenticabili, trasformando Venezia in un palcoscenico di glamour senza precedenti.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno dato ufficialmente il via alle feste di nozze stasera con il party organizzato nel chiostro del campo della Madonna dell’Orto, nel sestiere di Cannaregio a Venezia. Scesi dal motoscafo che li aveva prelevati all’hotel Aman, i due futuri sposi hanno salutato sorridenti i veneziani che li attendevano all’imbarcadero. Il patron di Amazon indossava un vestito scuro e camicia azzurra, senza cravatta, Sanchez un abito color oro stretto in vita, con profonda scollatura. La coppia si è quindi fatta strada verso il party, super blindato, a prova di fotografi. Con il primo, blindatissimo, mega party riservato a pochissimi e famosissimi privilegiati, Venezia diventa la succursale di Hollywood: i nomi del jet set arrivano uno dietro l’altro nella città lagunare per l’avvio ufficiale della tre giorni di festeggiamenti che culmineranno venerdì quando i due innamorati si diranno “I do” nell’isola di San Giorgio, tra le mura della blindata Fondazione Cini. 🔗 Leggi su Open.online