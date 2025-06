Jeff Bezos il bacio in laguna alla futura moglie Lauren Sanchez | Amiamo Venezia

Jeff Bezos e Lauren Sanchez, innamorati e felici, si sono scambiati un romantico bacio sulla Laguna di Venezia a bordo di un taxi boat, in vista del loro matrimonio da sogno. La coppia, intercettata dai numerosi giornalisti presenti, ha espresso il suo amore per questa città unica al mondo, definendola “impossibile ma incredibilmente affascinante”. La magia di Venezia, ancora una volta, conquista i cuori di chi la vive intensamente.

