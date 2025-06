jeff bezos e lauren sanchez le possibili location del matrimonio a venezia foto

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia sta attirando l'attenzione di tutti, ma i dettagli delle location rimangono top secret. Tra i palazzi storici e gli hotel più esclusivi della laguna, si ipotizza che i due abbiano scelto ambienti di rara eleganza per un evento così speciale. Con ospiti vip come Lady Gaga e Ivanka Trump, ogni dettaglio promette di essere da favola. Scopriamo insieme le possibili location di questa meravigliosa celebrazione. FOTO

Sono per lo più segrete le location selezionate dal magnate di Amazon e dalla sua futura moglie per le nozze che si terranno tra il 26 e il 28 giugno a Venezia. Si tratta con tutta probabilità di alcuni dei palazzi storici più raffinati e degli hotel più lussuosi della laguna, anche perché sono attesi circa 200 ospiti tra cui molti vip come Lady Gaga e Ivanka Trump. Ecco quali sono i luoghi più plausibili. FOTO. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it