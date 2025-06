Jeff Bezos e Lauren Sanchez le pagelle del primo giorno di nozze | Kim Kardashian contro il tempo 6- Khloe Kardashian la tigre di Venezia 5 Oprah irriconoscibile 8

Venezia si prepara ad accogliere il matrimonio dell’anno, con grande curiosità e aspettative. Mentre Jeff Bezos e Lauren Sanchez sbarcano tra le calli, l’atmosfera si infiamma: intanto, le pagelle del primo giorno di nozze raccontano momenti indimenticabili, come Kim Kardashian contro il tempo e Khloe Kardashian, la tigre di Venezia. L’evento più atteso sta per cominciare: un matrimonio da sogno o un colpo di scena? Restate sintonizzati per scoprire cosa ci riserva questa magica giornata.

Occhi puntati su Venezia: il matrimonio dell'anno sta per iniziare e gli invitati stanno man mano sbarcando in Laguna, a partire dai futuri sposi, Jeff Bezos e Lauren Sanchez. La città. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Jeff Bezos e Lauren Sanchez, le pagelle del primo giorno di nozze: Kim Kardashian contro il tempo (6-), Khloe Kardashian la tigre di Venezia (5), Oprah irriconoscibile (8)

In questa notizia si parla di: kardashian - jeff - bezos - lauren

Kris Jenner e le figlie Kim e Khloé Kardashian sono arrivate a Venezia per le nozze del fondatore di Amazon Jeff Bezos e della giornalista Lauren... Vai su Facebook

LAURENSÁNCHEZ - ? Vai su X

I look degli ospiti in arrivo a Venezia per le nozze Bezos-Sánchez: Kim Kardashian con un top minuscolo, Khloe animalier, Ivanka Trump in versione etno-chic e gli altri; Jeff Bezos e Lauren Sanchez, le pagelle del primo giorno di nozze: Kim Kardashian contro il tempo (6-), Khloe Kardashian la tigre di Venezia (5), Oprah irriconoscibile (8); Il racconto per immagini (iconiche) del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez, le pagelle del primo giorno di nozze: Kim Kardashian contro il tempo (6-), Khloe Kardashian la tigre di Venezia (5), Oprah irriconoscibile (8) - Occhi puntati su Venezia: il matrimonio dell'anno sta per iniziare e gli invitati stanno man mano sbarcando in Laguna, a partire dai futuri sposi, Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Riporta leggo.it

Bezos, Bill Gates arriva in laguna e alloggerà nello stesso hotel di Ivanka Trump. Sbarcano anche le Kardashian, Oprah Winfrey e Orlando Bloom (senza Katy) - Gli ospiti e gli invitati celebri al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez stanno arrivando a Venezia per i tre giorni di nozze e, questa mattina, sono sbarcate in laguna Kim, ... Lo riporta ilgazzettino.it