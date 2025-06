Jazz senza confini sul Lago di Como | la magia di Villa del Grumello accoglie Mike Stern

evento imperdibile per gli amanti del jazz e della buona musica, un’occasione unica per immergersi in suoni coinvolgenti, atmosfere suggestive e performance di livello internazionale. Dal 16 al 20 luglio, il lago di Como si trasforma in un palcoscenico di magia, con artisti come Mike Stern pronti a incantare il pubblico. Preparati a vivere un’esperienza sonora indimenticabile in uno dei luoghi più affascinanti d’Italia.

Nel cuore di Como, tra la magia del lago e l'eleganza senza tempo della Villa del Grumello, torna dal 16 al 20 luglio il “Villa del Grumello Jazz Festival” , rassegna internazionale dedicata alla grande musica jazz. Promosso dall'Associazione Villa del Grumello, il festival si conferma un. 🔗 Leggi su Quicomo.it

