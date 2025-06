Jasmine Paolini vola in semifinale a Bad Homburg | superata Haddad Maia

Jasmine Paolini continua a stupire, raggiungendo un’altra semifinale in questa straordinaria stagione! Dopo aver superato Haddad Maia, numero 21 al mondo, la tennista azzurra si dimostra ancora protagonista sulla scena internazionale. Con grinta e determinazione, Paolini si prepara ora a scrivere un nuovo capitolo di questa avvincente avventura. Il suo percorso verso la gloria è ormai tracciato: ecco il punteggio con cui ha conquistato la semifinale a Bad Homburg.

Jasmine Paolini aggancia l’ennesima semifinale di questa incredibile stagione: superata Haddad Maia a Bad Homburg. Jasmine Paolini torna a vincere e a farlo in grande stile contro Haddad Maia (n.21 del mondo), raggiungendo così la semifinale a Bad Homburg. L’azzurra è riuscita così ad arrivare fino in fondo ad una nuova competizione: ecco il punteggio con cui ha superato la brasiliana. Paolini vola in semifinale a Bad Homburg: il punteggio dell’azzurra. Jasmine Paolini non intende arrestare la sua corsa, anzi è riuscita ad approdare in semifinale anche al WTA 500 di Bad Homburg sull’erba tedesca imponendosi sulla rivale brasiliana per 7-5, 7-5. 🔗 Leggi su Sportface.it