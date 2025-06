Jasmine Paolini sorpassa Zheng nel ranking WTA Ora è spalla a spalla con Swiatek e Andreeva a Bad Homburg!

Jasmine Paolini continua a sorprendere nel mondo del tennis: con la vittoria sui quarti di Bad Homburg, l’azzurra sorpassa Zheng nel ranking WTA, raggiungendo ora la posizione 232. Con una tenacia incredibile e una maturità dimostrata sull’erba tedesca, Jasmine si avvicina sempre più alle big come Swiatek e Andreeva, consolidando il suo percorso verso il successo. La sua determinazione è la chiave per sognare in grande.

Jasmine Paolini prosegue nel proprio cammino nel WTA500 di Bad Homburg. Sull’erba tedesca, l’azzurra si è imposta nei quarti di finale contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia, col punteggio di 7-5 7-5. Una prestazione di grande consistenza mentale per la toscana, costretta a far fronte alle difficoltà proposte della sudamericana. Una tennista potente Haddad Maia, capace di trovare soluzioni definitiva al rimbalzo, a cui non poter porre rimedio. Brava Jasmine a rimanere sempre attaccata al confronto, venendo fuori nei momenti decisivi. Un risultato che ha dei riflessi positivi nella classifica di Paolini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jasmine Paolini sorpassa Zheng nel ranking WTA. Ora è spalla a spalla con Swiatek e Andreeva a Bad Homburg!

In questa notizia si parla di: spalla - jasmine - paolini - homburg

Buona la prima per Paolini a Bad Homburg: sconfitta Fernandez; Jasmine Paolini è tornata, Leylah Fernandez ko; Paolini-Fernandez al Bad Homburg Open: orario, precedenti e dove vederla.

Jasmine Paolini non trema nel momento decisivo: è in semifinale a Bad Homburg - Nonostante la tenacia della brasiliana Beatriz Haddad Maia, la campionessa azzurra ha conquistato il successo con un doppio 7- Riporta msn.com

Wta Bad Homburg, Paolini in semifinale: Haddad Maia battuta 7-5, 7-5 - 5 in un'ora e 34 minuti di gioco, conquistando la quarta semifinale della stagione. Secondo sport.sky.it