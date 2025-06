Jasmine Paolini soddisfatta | Haddad Maia avversaria dura sull’erba sono rimasta sempre lì e l’ho spuntata

gioco giusto, sfruttando ogni occasione con determinazione e classe. Jasmine Paolini si conferma una vera guerriera, capace di superare le sfide più dure grazie alla sua tenacia e talento. Con questa vittoria entusiasmante nei quarti di finale del torneo WTA500 di Bad Homburg, la tennista toscana si prepara ad affrontare le prossime sfide con rinnovato entusiasmo e fiducia. La strada verso la semifinale è ormai tracciata, e il suo spirito combattivo brilla più che mai.

Una vittoria di classe e grinta. Jasmine Paolini si è imposta contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia col punteggio di 7-5 7-5 nei quarti di finale del torneo WTA500 di Bad Homburg. Sull'erba tedesca, l'azzurra ha messo in mostra le sue doti caratteriali, al cospetto di un'avversaria molto insidiosa su questa superficie e non facile da contenere, vista la sua potenza. Bravissima la toscana a rimanere sempre molto concentrata a fare la differenza, specialmente nelle fasi decisive dei parziali. Una vittoria sofferta, che però può dare fiducia in vista del futuro. Di sicuro c'è che Jasmine sia al penultimo atto e affronterà la vincente del confronto tra la polacca Iga Swiatek e la russa Ekaterina Alexandrova.