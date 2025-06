Jasmine Paolini chirurgica! Batte Haddad Maia in 2 set ed è in semifinale a Bad Homburg

Jasmine Paolini si impone con classe e determinazione, superando Haddad Maia in un match emozionante a Bad Homburg. Con questa vittoria, la tennista toscana si guadagna un posto in semifinale, alimentando le speranze di un successo storico prima di Wimbledon. Ora, l’attenzione si concentra sulla sfida tra Swiatek e Alexandrova, mentre Jasmine si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria avventura nel circuito WTA. La corsa verso la gloria continua!

Jasmine Paolini ritrova sensazioni positive in vista di Wimbledon e conquista la semifinale nel torneo WTA di Bad Homburg. La tennista toscana ha sconfitto in due set la brasiliana Beatriz Haddad Maia con il punteggio di 7-5 7-5 in un'ora e trentacinque minuti di gioco. In semifinale la numero quattro del mondo affronterĂ la vincente tra la polacca Iga Swiatek e la russa Ekaterina Alexandrova. Una partita sicuramente segnata dai sette doppi falli della brasiliana, molti dei quali arrivati in momenti importanti del match. Un buon rendimento al servizio da parte dell'azzurra, che ha ottenuto il 72% dei punti sia quando ha servito la prima sia con la seconda.

