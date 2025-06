Janet Adams a The Big Interview | L’intelligenza artificiale migliorerà il mondo

Janet Adams, nel suo intervento a The Big Interview, svela come l’intelligenza artificiale possa trasformare positivamente il nostro mondo. Accompagnata da Desdemona, un robot umanoide, la COO di SingularityNet esplora l’affascinante interazione tra uomo e macchina, con l’obiettivo di ispirare un domani in cui arte, innovazione e decentralizzazione creino un futuro più prospero per tutti. Un viaggio verso un’era in cui tecnologia e umanità si incontrano per cambiare il pianeta.

Insieme a Desdem0na, un robot umanoide, la Coo di SingularityNet ha parlato dell'interazione tra essere umano e macchina. La missione è ispirare un futuro migliore in cui arte, intelligenza artificiale e decentralizzazione contribuiscano alla prosperità dell'umanità.

