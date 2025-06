James Gunn | Il DCU prende ispirazione da Game of Thrones e Star Wars non dalla Marvel

James Gunn, il visionario alla guida del nuovo DC Universe, ha svelato che le sue fonti di ispirazione non sono la Marvel, ma due grandi pilastri dell'intrattenimento: Game of Thrones e Star Wars. Le loro narrazioni epiche e i personaggi mitici influenzeranno profondamente il suo approccio, creando un universo dove i supereroi diventeranno simboli di ideali assoluti, affrontando sfide epiche e profonde. Un nuovo capitolo sta per essere scritto, e promette di sorprendere gli appassionati.

James Gunn ha dichiarato di non aver mai preso il Marvel Cinematic Universe come modello per costruire il nuovo DC Universe. Le sue ispirazioni arrivano invece da altri due colossi dell'intrattenimento: Game of Thrones e Star Wars. Marvel e DC Comics dominano entrambe la scena dei supereroi, ma le loro filosofie narrative sono da sempre molto diverse. I personaggi DC sono spesso figure mitiche, quasi divine, simboli di ideali assoluti come giustizia, verità e speranza. Questi eroi non sono solo protagonisti di avventure, ma rappresentano ciò a cui l'umanità potrebbe aspirare. La Marvel, al contrario, ha sempre raccontato storie di personaggi profondamente umani, con fragilità e problemi quotidiani.

