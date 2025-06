James Franco al BCT Festival di Benevento 2025 | Hey Joe per me è stato un dono

James Franco, star internazionale innamorata dell’Italia e di Napoli, ha illuminato il BCT Festival di Benevento 2025 con la sua presenza. Dopo aver recitato in Hey Joe di Claudio Giovannesi, l’attore ha condiviso la sua passione e le sue impressioni con entusiasmo. Lo abbiamo incontrato per una chiacchierata esclusiva: ecco cosa ci ha raccontato di questa esperienza indimenticabile e del suo legame con il nostro paese, un vero e proprio dono per lui.

