James Bond Denis Villeneuve dirigerà il prossimo film

James Bond ha trovato il suo nuovo regista. Come annunciato da Amazon, che ha acquistato i diritti di produzione della saga dalla famiglia Broccoli, dietro la macchina da presa del prossimo capitolo ci sarà il canadese Denis Villeneuve, noto soprattutto nella fantascienza per aver diretto i due film di Dune premiati agli Oscar, l’acclamato Arrival con Amy Adams e Blade Runner 2049, sequel del cult di Ridley Scott. «Sono cresciuto guardando i film di 007 con mio padre, da Licenza di uccidere con Sean Connery», ha spiegato il regista. «Sono un fan sfegatato, per me è un personaggio sacro. Spero di onorare la tradizione e aprire la strada a future missioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - James Bond, Denis Villeneuve dirigerà il prossimo film

