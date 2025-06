James Bond | A Denis Villeneuve il nuovo film Amazon

Il mondo di James Bond si prepara a una nuova epoca di avventure, con Denis Villeneuve alla regia del primo capitolo targato Amazon MGM Studios. Dopo anni di attesa, i fan di tutto il mondo possono finalmente sognare in grande: un film che promette di rivoluzionare l’iconica saga con la maestria di uno dei registi più acclamati del cinema contemporaneo. La grande attesa sta per terminare: il viaggio sta per cominciare.

Il regista Denis Villeneuve è stato scelto per dirigere il primo film della saga James Bond targato Amazon MGM Studios. A seguito di una lunghissima attesa da parte dei fan, il prossimo Bond movie ha finalmente trovato in Denis Villeneuve il suo regista, la conferma è arrivata questa notte attraverso un articolo diffuso da Deadline. La fonte ha inoltre confermato che Amy Pascal e David Heyman produrranno il film, mentre Tanya Lapointe sarà produttrice esecutiva. La lunga ricerca, sempre secondo Deadline, ha vissuto nelle ultime settimane una vera e propria "battaglia di talento" tra nomi di grande spessore quali lo stesso Villeneuve, Edward Berger, Edgar Wright, Jonathan Nolan e Paul King.

