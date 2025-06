Jago | La mia scultura vandalizzata ora nel cortile di Montecitorio

La scultura "Look Down" di Jago, sopravvissuta a danneggiamenti e vandalismi, oggi trova il suo nido nel cortile di Montecitorio, simbolo della resilienza e del potere dell'arte di superare ostacoli. Un riflesso di come la creatività possa diventare un segno di rinascita e dialogo, anche nelle circostanze più difficili. Questa collocazione rappresenta un messaggio forte: l'arte, nonostante tutto, continua a parlare e a ispirare.

Roma, 26 giu. (askanews) - "Look Down", scultura dell'artista Jago, è stata collocata stabilmente nel cortile d'onore di Montecitorio. "Ne ha viste di tutti i colori. È stata danneggiata, accarezzata, accolta, rifiutata, vandalizzata, amata, tutto quello che succede è successo a quest'opera, a questo soggetto, a questo bambino. Sapere che oggi viene accolta, perché è nel cortile d'onore che verrà posizionata, mi sembra un simbolo, un segno profondamente prezioso", ha raccontato l'artista e scultore nato a Frosinone nel 1987, all'anagrafe Jacopo Cardillo. "Quando si entra rivolgere lo sguardo a un'immagine che ci deve ricordare che tutti i nostri gesti, tutte le nostre decisioni, tutte le nostre prospettive devono tornare in qualche modo a quel simbolo, a quell'immagine, che siamo noi, che sono i nostri figli, in potenza il nostro futuro.

