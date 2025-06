Jaecoo 7 Super Hybrid | Suv medio dai consumi straordinari Prova e prezzo

Scopri il nuovo Jaecoo 7 Super Hybrid, il SUV che unisce potenza e risparmio, promettendo oltre 1.200 km di autonomia senza soste. Con il suo innovativo sistema ibrido e un motore efficiente, questa vettura reinventa la mobilità sostenibile senza rinunciare alle prestazioni. Sarà davvero possibile percorrere così tanta strada con un solo pieno? La risposta tra poche righe.

Si chiama Jaecoo 7 Super Hybrid e può percorrere, secondo la casa, oltre 1.200 km di autonomia senza mai fermarsi a un distributore di benzina o ad una colonnina di ricarica. Questo grazie sì al serbatoio da 60 litri, sì alla batteria da 18,3 kWh di capacità , ma anche e soprattutto grazie a un efficiente 1.5 benzina da 143 Cv che – sommato all'unità elettrica, in grado di fornire motricità esclusivamente all'asse anteriore – raggiunge quota 347 Cv complessivi. Una potenza elevata che, però, si traduce in percorrenze fino a 25 km l nel misto urbano-extraurbano a batteria scarica. Davvero niente male se consideriamo che si parla di un C-Suv lungo 4,5 metri e dal peso di quasi 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it