Jacobs Tortu e il futuro della velocità italiana | il parere di Simone Collio

Nel mondo dell’atletica italiana, il futuro della velocità si withisce di sfide e innovazioni. In questa puntata di Sprint Zone, Simone Collio, ex stella della velocità nazionale e oggi fisioterapista di élite, condivide la sua visione sulla crescita dei talenti italiani e le strategie per tornare ai vertici internazionali. Scopri come il suo parere possa aprire nuove prospettive per lo sport tricolore e ispirare le prossime generazioni.

Nel nuovo appuntamento del giovedì con Sprint Zone, ospite speciale Simone Collio, ex velocista di punta della nazionale italiana e oggi affermato fisioterapista al fianco di grandi sprinter internazionali. Simone Collio, classe 1979, originario della Lombardia e da anni residente a Rieti, è stato il miglior velocista italiano degli anni 2000. Celebre per il suo personale di 10"06 sui 100 metri piani nel 2009 e per l'argento europeo nella 4×100 a Barcellona 2010 (con record italiano dell'epoca), è stato protagonista assoluto prima dell'avvento di campioni come Filippo Tortu e Marcell Jacobs. Insieme al conduttore Ferdinando Savarese, analizzeremo lo stato di salute della velocità azzurra, il debutto stagionale di Jacobs a Turku e le sue prospettive in vista dei Mondiali di atletica di Tokyo 2025.

