Italia in un forno caldo record nel weekend | ma occhio a temporali e grandine

L’Italia si prepara a vivere un weekend da record, con temperature roventi che sfioreranno i livelli più alti della storia recente. L’anticiclone africano ‘Pluto’ infuoca la penisola, portando afa insopportabile e valori estremi. Tuttavia, attenzione: temporali violenti e grandinate si prospettano al Nord-Est tra giovedì e venerdì, creando un dualismo climatico affascinante ma pericoloso. Scopriamo insieme come affrontare questa ondata di calore e instabilità.

(Adnkronos) – Italia come in un forno. L'anticiclone africano 'Pluto' porterà entro domenica una canicola record sul Belpaese. Ma attenzione, il caldo e l'umidità alle stelle causeranno alcuni temporali forti al Nord. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma la possibilità di temporali con grandine al Nord-Est tra giovedì pomeriggio e venerdì mattina: questi fenomeni saranno .

