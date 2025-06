Italia Green Film Festival 2025 una notte di impegno per il Pianeta

Stasera Roma si illumina con l’energia e la passione del’Italia Green Film Festival 2025, un evento che unisce cinema e sostenibilità in una notte dedicata alla salvaguardia del nostro pianeta. Sotto la guida di grandi interpretazioni e con protagonisti impegnati a fare la differenza, questa edizione promette di ispirare e mobilitare tutte le coscienze. Un’occasione imperdibile per riflettere, agire e condividere un futuro più verde e sostenibile.

Si alza il sipario sulla cerimonia di premiazione della sesta edizione dell'Italia Green Film Festival (Igff) in programma questa sera nello storico Teatro Argentina di Roma. Sotto la guida del presidente onorario Franco Nero e del direttore artistico Pierre Marchionne, il Festival si conferma come il primo evento internazionale in Italia interamente dedicato.

