Italia | documentario La storia culturale di Xi Jinping in anteprima su principali media

In occasione del 55° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia, è stato presentato a Roma il documentario “La storia culturale di Xi Jinping”, una produzione del China Media Group. Questo affascinante approfondimento, trasmesso da oltre 30 media italiani, offre uno sguardo nuovo e coinvolgente sulla figura di Xi Jinping e sul suo impatto culturale. Un’opportunità imperdibile per scoprire i ponti tra due civiltà così diverse ma unite da un dialogo in evoluzione.

In occasione del 55mo anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia, ieri si e’ tenuto a Roma un evento di inaugurazione del documentario “La storia culturale di Xi Jinping”, prodotto dal China Media Group. A partire da ieri 25 giugno, il programma e’ stato trasmesso da oltre 30 principali organi mediatici italiani, tra cui Alma TV, Donna TV, Travel TV, Lazio TV, Lombardia City TV, Roma Corona TV, Milano Pavia TV e il sito di Milano Finanza, tra gli altri. “La storia culturale di Xi Jinping” presenta storie vivaci che riflettono la profonda preoccupazione del presidente cinese Xi Jinping per l’eredita’ e lo sviluppo della cultura. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Italia: documentario “La storia culturale di Xi Jinping” in anteprima su principali media

In questa notizia si parla di: storia - culturale - jinping - italia

“Storia in Rete” rilancia il suo progetto culturale tra carta, digitale e resistenza al politicamente corretto - Storia in Rete rilancia il suo progetto culturale tra carta, digitale e resistenza al politicamente corretto.

In occasione della prima Giornata Internazionale del Dialogo tra Civiltà, celebrata il 10 giugno su iniziativa della Cina e delle Nazioni Unite, giovani italiani e cinesi si sono incontrati per dare vita a un ponte culturale tra Oriente e Occidente. Attraverso Vai su Facebook

Indirizzo di saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai co-Presidenti e ai membri del Forum Culturale Italia – Cina; L’ambasciatore Jia, ‘Cina e Italia promuovono scambi e apprendimento reciproco tra civiltà’; Xi Jinping e Sergio Mattarella incontrano rappresentanti delle delegazioni alla riunione del Forum Culturale Cina-Italia e al Dialogo dei Presidenti delle Università.

Italia e Cina hanno una storia di relazioni lunga 700 anni, sarebbe un errore interromperla - HuffPost Italia - Sarebbe stato importante che Xi Jinping fosse venuto anche in Italia, perché nel 2024 si celebrano i 700 anni dalla morte di Marco Polo. Si legge su huffingtonpost.it

Mattarella si fa amico Xi Jinping. Il presidente cinese: "Con la sua visita inizia un nuovo punto di partenza" - MSN - Al via l'incontro tra il Capo dello Stato Mattarella e il presidente cinese Xi Jinping Mattarella a Xi Jiping, di fronte grandi sfide serve concordia Il periodo di "grandi cambiamenti, intensi e ... Lo riporta msn.com