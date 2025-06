Italia-Cina | lo splendore delle luci la bellezza condivisa

Italia e Cina si sono unite in un abbraccio di luci e bellezza, celebrando un legame centenario ricco di storia e speranza. Mercoledì 25 giugno 2025, presso l’Accademia Nazionale dei Lincei a Roma, l’evento “Lo splendore delle luci, la bellezza condivisa” ha segnato un traguardo importante nel percorso di amicizia tra i due paesi. Una serata che ha rafforzato i ponti culturali e diplomatici, aprendo nuove prospettive di collaborazione e scambio.

Mercoledì 25 giugno 2025, presso l'Accademia Nazionale dei Lincei a Roma, si è tenuto l'evento celebrativo “Lo splendore delle luci, la bellezza condivisa”, in occasione del 55° anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Cinese. La manifestazione ha riunito esponenti di spicco del mondo istituzionale, culturale e mediatico dei due Paesi, sancendo nuovi accordi di cooperazione e lanciando importanti progetti bilaterali.  La giornata si è aperta con un incontro riservato al Borghetto Farnese, alla presenza del presidente di China Media Group (CMG), Shen Haixiong, e dell'Ambasciatore cinese in Italia Jia Guide, affiancati da figure istituzionali italiane come il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Presidente dei Lincei Roberto Antonelli, il Presidente FIGC Gabriele Gravina, il Presidente di Mediaset Fedele Confalonieri, il Presidente di ANICA Alessandro Usai, il Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Roma Umberto Croppi, e altri rappresentanti del mondo editoriale, cinematografico e accademico. 🔗 Leggi su Iltempo.it