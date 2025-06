Istat | bullismo e cyberbullismo in aumento

I dati dell’Istat rivelano un preoccupante aumento dei casi di bullismo e cyberbullismo nel nostro Paese, evidenziando l’urgenza di interventi mirati. La crescita di questi fenomeni, che colpiscono soprattutto i più giovani, richiede attenzione e azioni concrete per proteggere le vittime e promuovere un ambiente digitale e sociale più sicuro. Un problema che riguarda tutti noi e che necessita di una risposta immediata e condivisa.

Un rapporto dell'Istat segnala un aumento dei casi di bullismo e cyberbullismo nel nostro Paese.

Bullismo e cyberbullismo: il MIM punta su dati ISTAT e numero 114 per un contrasto più rapido ed efficace - Il fenomeno del bullismo e cyberbullismo richiede un’attenzione immediata e dati affidabili. Per questo, il MIM si avvale di fonti cruciali come ISTAT e il numero di emergenza 114, potenziato con la geolocalizzazione.

Istat, un ragazzo su cinque vittima di bullismo; Bullismo in crescita, Valditara: ‘più educazione al rispetto, ma i dati ISTAT sono allarmanti'[dati Istat]; Vittima di bullismo un ragazzo su due tra gli 11 e i 19 anni.

Bullismo e cyberbullismo: Caffo (Telefono Azzurro), “fenomeni ancora sommersi. I ragazzi hanno bisogno di un aiuto tempestivo” - “I dati sul bullismo e il cyberbullismo tra i giovani presentati oggi da Istat presentano un fenomeno allarmante, ma parziale. Riporta agensir.it

Bullismo e cyberbullismo: il 68,5% dei ragazzi lo ha subito almeno una volta in un anno. Fotografia Istat: cosa dicono i dati - Un giovane su 5 è vittima di persecuzioni continuate, i più esposti sono i ragazzini tra gli 11 e i 13 anni. Secondo msn.com