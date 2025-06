Israele Trump chiede l’annullamento del processo contro il premier Netanyahu

Il 26 giugno il presidente statunitense Donald Trump ha chiesto l’annullamento del processo per corruzione contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, definendolo una “caccia alle streghe”. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Israele, Trump chiede l’annullamento del processo contro il premier Netanyahu

