Israele sospende le consegne degli aiuti a Gaza Ancora morti negli attacchi dell' Idf nella Striscia

In un contesto di tensione crescente, Israele ha sospeso le consegne di aiuti a Gaza, aggravando la crisi umanitaria nella regione. Questa decisione arriva in un clima di minacce politiche e tensioni militari, lasciando ancora più vittime tra i civili innocenti. La situazione si fa sempre più complessa, sollevando interrogativi sul futuro di un conflitto che continua a mietere vittime. La domanda è: quale sarà il prossimo passo in questa difficile escalation?

Israele ha annunciato la sospensione delle consegne di aiuti a Gaza dopo la minaccia del ministro di ultradestra Bezalel Smotrich di dimettersi dal governo se non fossero state prese misure per impedire che gli aiuti arrivassero a Hamas. Lo riferisce una fonte a Channel 12, citata da Times of Israel. La notizia è stata diffusa poco dopo che l'ufficio del primo ministro aveva annunciato che Benyamin. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Israele sospende le consegne degli aiuti a Gaza. Ancora morti negli attacchi dell'Idf nella Striscia

A Gaza la fame è usata come arma di guerra: Israele blocca 160mila tonnellate di aiuti alla frontiera

