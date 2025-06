Nel cuore di un conflitto che sembra senza fine, Israele sospende gli aiuti a Gaza, usando Hamas come pretesto. Mentre la violenza imperversa e i leader occidentali restano in silenzio, la popolazione civile continua a soffrire. La crisi umanitaria si aggrava giorno dopo giorno, rivelando quanto sia fragile la speranza di pace. È il momento di chiedersi: quale sarà il prossimo capitolo di questa storia senza fine?

Da un lato, la mattanza di Israele a Gaza continua nel silenzio dei leader occidentali; dall'altro, la consegna degli aiuti umanitari nella Striscia è stata nuovamente sospesa dal primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, con la solita motivazione secondo cui ne starebbe beneficiando Hamas per reperire fondi e consensi. Dopo quasi due anni di guerra, non c'è pace in Palestina, dove ogni giorno si continua a morire a causa dell'infinito stallo nei negoziati per giungere al cessate il fuoco. Malgrado la trattativa, mediata da Egitto e Qatar, prosegua sotto traccia e tra non poche difficoltà , Israele e Hamas continuano a rimpallarsi le responsabilità per i mancati progressi.