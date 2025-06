Israele Knesset in bilico | ultraortodossi in calo Netanyahu cresce ma il Governo rischia

In un clima di grande tensione politica e internazionale, la fragile stabilità del governo israeliano si sgretola mentre il paese si avvicina a un conflitto con l’Iran. A meno di 24 ore dalla possibile escalation militare, le divisioni interne rischiano di mettere a repentaglio il futuro della nazione, ponendo domande cruciali sulla tenuta democratica e sulla gestione delle crisi. La situazione è ormai al limite, e il mondo osserva attentamente cosa accadrà.

Appena 24 ore prima dell'inizio della guerra con l'Iran, il governo di Benjamin Netanyahu ha rischiato seriamente di cadere. La mozione presentata dalle opposizioni sullo scioglimento della Knesset, il parlamento israeliano, è stata respinta ma soltanto per pochi voti di scarto: in 61 hanno votato contro, ma ben 54 deputati hanno espresso il proprio parere favorevole alla fine anticipata della legislatura. Il conflitto con Teheran per quasi due settimane ha congelato tutto: lavori parlamentari, passaggi in commissione, dibattiti in aula. Ora però, senza più sirene di allarme su Gerusalemme e Tel Aviv, non sono soltanto i cittadini a essere tornati alla normalità.