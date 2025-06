Israele-Iran | la tregua regge dubbi sull' esito dei raid Usa contro i siti nucleari

La delicata tregua tra Israele e Iran si mantiene, ma l’incertezza sull’esito dei raid statunitensi contro i siti nucleari alimenta dubbi e tensioni nella regione. Mentre Donald Trump spera di orchestrare un “accordo di pace globale”, le manovre diplomatiche e militari continuano a intrecciarsi, lasciando il futuro incerto in un teatro geopolitico sempre più complesso. La questione Israele-Iran rimane al centro di ulteriori sviluppi che potrebbero cambiare gli equilibri nei prossimi giorni.

Il fragile cessate il fuoco tra Iran e Israele regge. Due giorni dopo aver annunciato la tregua e dopo aver anticipato l'imminente ripresa dei colloqui con Teheran sul programma nucleare, Donald Trump spera di raggiungere quello che ha definito «un accordo di pace globale». Secondo l'inviato speciale di Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, gli Stati Uniti stanno «discutendo con gli iraniani».

