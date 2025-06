Israele-Iran Hegseth alla stampa | L’odio per Trump è nel vostro Dna

In un clima di tensione e scontro tra potenze globali, il segretario alla Difesa Pete Hegseth sferra un duro attacco ai media, accusandoli di portare “odio per Trump nel vostro DNA”. Mentre gli Stati Uniti rivendicano il successo delle operazioni contro l’Iran, le notizie filtrano contrastanti, alimentando un clima di incertezza e polemiche. La vicenda si dipana tra retroscena diplomatici e battaglie mediatiche, lasciando il mondo in attesa di sviluppi decisivi.

Duro attacco ai media da parte del segretario alla Difesa Pete Hegseth. L’odio per Donald Trump “è nel vostro Dna”, ha detto il capo del Pentagono, ribadendo il successo dei bombardamenti Usa contro i siti nucleari iraniani e confutando i resoconti di Cnn e New York Times ( i cui reporter sono stati oggetto di attacchi dello stesso tycoon ) che hanno messo in dubbio l’efficacia degli attacchi. “Ciò che il Presidente Trump ha realizzato ieri nella Nato è stato rivoluzionario e storico. 32 paesi della Nato si sono impegnati a spendere il 5% del loro Pil per la difesa, investendo effettivamente nell’alleanza Nato”, ha aggiunto il segretario alla Difesa che ha poi concluso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, Hegseth alla stampa: “L’odio per Trump è nel vostro Dna”

In questa notizia si parla di: hegseth - odio - trump - vostro

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha consegnato a Trump il certificato di nascita incorniciato del nonno del Presidente Trump, Friedrich Trumpf, nato nel 1869 a Kallstadt, in Germania. Quando emigrò negli Stati Uniti il suo nome venne trascritto come Freder Vai su Facebook

Israele- Iran, Hegseth alla stampa: L'odio per Trump è nel vostro Dna; Hegseth replica a Khamenei: 'L'operazione militare voluta da Trump è stata un successo storico'; Trump attacca di nuovo la stampa: “Fake news sui raid in Iran, New York Times e Cnn licenzieranno gli….

Usa, Hegseth alla stampa: «Siete voi a volere che gli attacchi contro l'Iran non siano andati a buon fine» - L'odio per Donald Trump «è nel vostro Dna», ha detto il capo del Pentagono, ribadendo il successo dei bombardamenti ... Secondo msn.com

Hegseth replica a Khamenei: "L'operazione militare voluta da Trump è stata un successo storico" - Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, e altri funzionari militari hanno tenuto una conferenza stampa, a margine del vertice della Nato, sulle conseguenze dei raid americani contro ... Da tg.la7.it