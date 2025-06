Israele | Hamas sacheggia gli aiuti umanitari per la popolazione di Gaza

Nel cuore di un conflitto che scuote la regione, emergono nuove accuse di Hamas in merito agli aiuti umanitari destinati alla popolazione di Gaza. Il portavoce israeliano David Mencer denuncia il saccheggio delle risorse da parte di Hamas, ormai allo stremo, puntando a usare gli aiuti per fini terroristici. Una situazione di grande tensione che mette in discussione la reale assistenza alla popolazione civile e rischia di compromettere ogni tentativo di aid.

Gerusalemme, 26 giu. (askanews) - Il portavoce del governo israeliano David Mencer ha rinnovato le accuse secondo cui alcuni aiuti in arrivo nella Striscia di Gaza sarebbero stati saccheggiati da Hamas, che è "allo stremo". "Sono disperati e vogliono impossessarsi di questi aiuti per poter estorcere denaro al loro popolo, arricchirsi e pagare per altri suicidi, per altri attacchi terroristici contro questo Paese", ha aggiunto Mencer. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele: Hamas sacheggia gli aiuti umanitari per la popolazione di Gaza

