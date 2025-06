israele ha sospeso la consegna di aiuti umanitari a gaza

In un contesto già complesso, Israele ha deciso di sospendere le consegne di aiuti umanitari a Gaza, una mossa che rischia di aggravare ulteriormente la crisi umanitaria nella regione. Questa decisione arriva a poche ore dall’ordine di Netanyahu di presentare un piano militare per bloccare il furto degli aiuti da parte di Hamas. La situazione si fa sempre più delicata: quali saranno le conseguenze di questa scelta?

Israele ha sospeso le consegne di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Lo riporta Channel 12 citando un funzionario di Tel Aviv, a poche ore dall'annuncio da parte dell'ufficio di Benjamin Netanyahu di aver ordinato all'esercito di presentare entro due giorni un piano per impedire ad Hamas di rubare gli aiuti umanitari destinati alla popolazione. Come sottolinea l'emittente israeliana, il ministro delle Finanze B ezalel Smotrich aveva minacciato le dimissioni se non fossero state prese misure immediate per impedire il saccheggio degli aiuti da parte del gruppo islamista.