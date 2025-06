Israele e gli Hunger Games di Gaza

Il conflitto tra Israele e Gaza si dipinge come un inquietante remake degli Hunger Games, dove il potere e la sopravvivenza si scontrano in un'area già martoriata. La recente escalation dimostra che la pace non si può ottenere con un semplice post, ma solo attraverso azioni concrete e decisive. Ora più che mai, è fondamentale comprendere le dinamiche di questa crisi e il ruolo delle grandi potenze nel determinarne l’evoluzione.

"Trump ha posto fine alla guerra tra Israele e Iran con un solo post. Può fare lo stesso per Gaza". Titola così l'editoriale di Haaretz del 26 giugno. Purtroppo così non è. Israele può essere fermata solo con la forza (o bloccando le armi, ma evidentemente né Trump né la Ue possono o vogliono). Una forza che l'Iran ha dimostrato di avere, martellando Israele come mai era accaduto nella sua storia, mentre i palestinesi non ne hanno. Vero che negli ultimi giorni Hamas ha portato a segno attacchi più incisivi dei mesi pregressi, paragonabili a quelli dei primi giorni dell'invasione, in particolare quello di ieri che ha causato la morte di sette soldati, ma ciò non basta a intaccare la determinazione del governo israeliano.

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

Hunger games, la trappola di Israele contro gli affamati - Palestina (Internazionale) L’11 giugno, prima dell’alba, Hatem Shaldan, 19 anni, e suo fratello Hamza, 23, sono andati ad aspettare i camion degli aiuti vicino al corridoio di Netzarim, nella Striscia ... Come scrive ilmanifesto.it

Media: Israele sospende la consegna di aiuti a Gaza. Fonti mediche: oggi a Gaza 31 morti - Israele "Credo sia più che evidente che Israele stia violando l'articolo 2" dell'accordo di associazione Ue- Si legge su msn.com