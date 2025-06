Israele blocca per due giorni gli aiuti a Gaza | Troppi rischi di sequestro da Hamas Ma i clan locali smentiscono

Israele ha deciso di sospendere temporaneamente gli aiuti umanitari a Gaza per due giorni, una mossa volta a prevenire che le forniture finiscano nelle mani di Hamas. La misura, confermata da ufficiali israeliani e alimentata da un video che evidenzia la presenza di uomini armati, solleva interrogativi sui rischi di sequestri e sull’efficacia delle strategie di sicurezza. Ma cosa ne pensano i clan locali?

Due giorni di sospensione agli aiuti umanitari diretti a Gaza. Una decisione presa con l’obiettivo di impedire che le forniture finiscano nelle mani dei terroristi di Hamas. A confermare la misura è stato un funzionario israeliano, parlando giovedì sotto anonimato. Il blocco è stato attuato dopo la diffusione di un video — rilanciato anche da Naftali Bennett, ex primo ministro e principale oppositore di Netanyahu — che mostrava uomini mascherati, alcuni armati di bastoni, a bordo dei camion. A Gaza i clan smentiscono: “Non erano miliziani”. Tuttavia, secondo i clan locali, non si trattava di miliziani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Israele blocca per due giorni gli aiuti a Gaza: “Troppi rischi di sequestro da Hamas”. Ma i clan locali smentiscono

