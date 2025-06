Israele blocca la consegna degli aiuti a Gaza le voci dalla Striscia | Non ricordo l’ultima volta in cui mi sono sentita sazia Le bombe ci circondano in ogni momento

La guerra infuria da oltre 600 giorni a Gaza, dove la popolazione vive in un incubo senza fine, tra assedio, privazioni e paura costante. Mentre Israele blocca le consegne di aiuti umanitari, la sofferenza cresce e il dramma si fa strada nel silenzio delle voci che cercano di farsi ascoltare. È giunto il momento di riflettere sulle conseguenze di questo conflitto e di chiedersi come possiamo contribuire a cambiare le cose.

Il conflitto tra Israele e Iran si è temporaneamente raffreddato, ma a Gaza il dramma della popolazione prosegue senza sosta. Per i gazawi, la guerra non è mai finita: a oltre 600 giorni dal 7 ottobre, i civili palestinesi vivono ancora sotto assedio, tra raid dell’Idf, carenze estreme di cibo, acqua, e altri beni di prima necessità , e una quotidianità segnata dalla paura e dall’incertezza. «Non è facile descrivere la situazione: è molto dura. Non c’è farina, né acqua pulita, tutto è carissimo. Le bombe ci circondano in ogni momento », dice a Open  Nadera Mushtha, scrittrice palestinese cresciuta nel quartiere di Shujaiya a Gaza City. 🔗 Leggi su Open.online

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

Gli attivisti della Global March to Gaza, bloccati dal governo egiziano, implorano gli agenti di aprire il valico di Rafah per consentire la consegna di aiuti umanitari ai palestinesi stremati dall'assedio israeliano. Vai su Facebook

