Israele blocca di nuovo gli aiuti a Gaza Intanto in Cisgiordania coloni uccidono impuniti

In un contesto di crescente tensione, Israele blocca nuovamente gli aiuti a Gaza, mentre in Cisgiordania i coloni agiscono impuniti, alimentando un clima di instabilità. La sospensione delle consegne umanitarie, riprese appena a maggio, mette a rischio la già fragile situazione della popolazione palestinese. La gestione degli aiuti da parte della Gaza Humanitarian Foundation si rivela quindi cruciale, ma quanto potrà davvero fare per alleviare le sofferenze in questa crisi senza fine?

Israele ha annunciato che sospenderà di nuovo la consegna degli aiuti umanitari a Gaza, ripresa solo a fine maggio dopo oltre due mesi di blocco totale. Ad occuparsi in via esclusiva della distribuzione degli aiuti è stata finora la fondazione privata Gaza Humanitarian Foundation, voluta da. 🔗 Leggi su Today.it

