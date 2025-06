Israele a Tel Aviv la nuova manifestazione dei familiari degli ostaggi

A Tel Aviv, le famiglie degli ostaggi israeliani tenuti a Gaza hanno manifestato con forza, chiedendo ai leader mondiali di intervenire per la pace. Con emozione e determinazione, sperano di risvegliare i negoziati di cessate il fuoco, ormai arenati dal conflitto tra Israele e Iran. La loro voce forte e chiara punta a un messaggio di speranza: la fine della guerra è possibile, ma serve l’impegno di tutti.

Le famiglie degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza hanno protestato giovedì a Tel Aviv e hanno chiesto al presidente degli Stati Uniti Trump di fare pressione sul governo israeliano affinchĂ© accetti un accordo di cessate il fuoco e ponga fine alla guerra. I manifestanti sperano di dare nuovo slancio ai negoziati per il cessate il fuoco, che si sono arenati durante il conflitto tra Israele e Iran.

