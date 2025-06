Isola dei Famosi temporale improvviso nella notte | Ci ha colto di sorpresa le capanne distrutte

Nella notte, un’improvvisa tempesta ha scosso l’Isola dei Famosi, sorprendendo tutti e causando danni alle capanne. Playa Dos, al centro dell’attenzione dopo la diretta di ieri, ha subito un duro colpo dalla furia della natura. I naufraghi ancora in gara hanno condiviso le loro emozioni e difficoltà, dando vita a un episodio che rimarrà nella memoria del reality: scopriamo insieme cosa è successo e come affrontano questa sfida improvvisa.

Playa Dos è stata colpita da un brutto temporale dopo la diretta di ieri de L'Isola dei Famosi: ecco cosa è successo e come hanno confessato i naufraghi ancora in gioco. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Isola dei Famosi, temporale improvviso nella notte: "Ci ha colto di sorpresa, le capanne distrutte"

Translate postIl mattino seguente, i Naufraghi commentano l'arrivo improvviso del temporale: "50 giorni di 60° all'ombra, e 10 momenti di tormenta notturna!" #Isola Vai su X

