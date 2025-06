Isola dei Famosi sondaggio televoto | finalista tra Teresanna vs Jey

L’Isola dei Famosi 2025 si avvicina al suo epilogo e il televoto tra Teresanna Pugliese e Jey Lillo è più acceso che mai. Con la finale in vista, i due naufraghi si contendono il cuore del pubblico, sperando di conquistare un posto nell’ultimo atto. Chi avrà la meglio e si aggiudicherà il titolo di campione? La risposta arriverà mercoledì 2 luglio, in una serata ricca di emozioni e sorprese.

Sta arrivando il momento per i naufraghi rimasti in gioco a L’Isola dei Famosi 2025 di affrontare la finale. L’ultima puntata di questa edizione andrà in onda mercoledì 2 luglio 2025, in prima serata. Prima di affrontare gli ultimi televoti, ecco che Teresanna Pugliese e Jey Lillo si ritrovano a sfidarsi per cercare di restare in gioco fino alla fine. Anche loro arriveranno all’ultima puntata, ma non tutti potranno giocarsi la vittoria finale. Sarà il pubblico a decidere, votando tramite SMS, chi potrà essere un finalista ufficiale. Vediamo insieme il sondaggio. Isola dei Famosi sondaggio televoto Teresanna e Jey: chi sarà finalista?. 🔗 Leggi su Latuafonte.com