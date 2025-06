Isola dei Famosi Mario Adinolfi fa piangere tutti | Omar singhiozza Cristina Plevani si asciuga le lacrime

L'Isola dei Famosi ha regalato emozioni intense e colpi di scena sorprendenti. La semifinale di ieri ha visto un'eliminazione drammatica, con Mario Adinolfi che ha lasciato la playa tra le lacrime dei compagni, solo per poi sorprendere tutti tornando in gioco come primo finalista. Un momento di pura suspense che ha tenuto tutti col fiato sospeso: ecco cosa è successo.

Durante la semifinale di ieri serra, l'eliminazione di Mario Adinolfi fa piangere i naufraghi; poco dopo però, il giornalista rientra in gioco. Per un attimo sembrava che Mario Adinolfi dovesse lasciare l'Isola. Eliminato in un televoto flash contro Cristina Plevani e Omar Fantini, ha lasciato la playa tra le lacrime degli altri naufraghi. Poco dopo però, è tornato tra di loro come primo finalista. L'eliminazione di Mario Adinolfi Come abbiamo detto, durante la semifinale dell'Isola dei Famosi, Mario Adinolfi è stato eliminato al televoto flash. Alla notizia della sua uscita, Omar Fantini e Cristina Plevani sono scoppiati in lacrime: pur essendosi appena salvati infatti, i due si sono dichiarati molto dispiaciuti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Isola dei Famosi, Mario Adinolfi fa piangere tutti: Omar singhiozza, Cristina Plevani si asciuga le lacrime

Loredana Cannata ha nominato Mario Adinolfi, denunciando le sue posizioni discriminatorie.

