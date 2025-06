Isola dei Famosi il fratello di Jey Lillo | Adinolfi non merita di vincere Teresanna? Ha giocato di strategia ma

Francesco Lillo, fratello di Jey, ha analizzato il percorso del suo congiunto a L'Isola dei Famosi, suscitando molte discussioni tra i fan. Mentre Teresanna ha fatto leva sulla strategia, Francesco ha espresso un'opinione sincera sui concorrenti della 19ª edizione, lasciando intuire che non tutti meritano la vittoria. Un commento che alimenta il dibattito e rende ancora più avvincente questa edizione del reality.

Francesco Lillo ha commentato il percorso del fratello Jey a L'Isola dei Famosi e rivelato il suo pensiero sugli altri naufraghi della 19esima edizione del reality show di Canale 5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Isola dei Famosi, il fratello di Jey Lillo: "Adinolfi non merita di vincere, Teresanna? Ha giocato di strategia, ma..."

