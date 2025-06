Isola dei famosi calcio in | fuorionda-choc Veronica Gentili non si accorge di nulla

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi ha acceso gli animi e lasciato il pubblico senza fiato. Tra tensioni, confronti duri e colpi di scena, Dino Gianrusso ha affrontato accuse pesanti, ma ha mantenuto la calma, sorprendendo tutti. La scena si è infiammata con un botta e risposta che ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori, mostrando ancora una volta quanto questo reality possa riservare emozioni inaspettate. Ma cosa ci riserverà il prossimo episodio?

Tensione alle stelle durante l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi. Il protagonista indiscusso è stato Dino Gianrusso, il quale alla fine è stato pure eliminato. Lo hanno attaccato praticamente tutti. In più ha avuto un acceso confronto con Mirko Frezza. L'ex M5s, però, ha mantenuto la calma. E ha rispedito al mittente le accuse di non essere per niente umile: "Io non ho mai giudicato nessuno per il titolo di studio, ho tanti amici umili . Sappi che ho fatto il cameriere e ho molti amici che non sono diplomati o laureati.”. Subito dopo ha tirato il ballo anche la conduttrice Veronica Gentili. Secondo lui, la presentatrice potrebbe testimoniare la sua umiltà, visto che si conoscono da ben 15 anni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it