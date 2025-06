Isola dei Famosi 2025 le pagelle della semifinale | Dino teatrale 6 Patrizia fuori con onore 7

L’Isola dei Famosi 2025 si avvicina alla grande finale con una semifinale ricca di emozioni, tensioni e colpi di scena. Veronica Gentili ci guida attraverso scontri accesissimi, strategie sorprendenti e ritorni inaspettati, rendendo questa puntata imperdibile. Dalla lotta tra Dino e Omar al coraggio di Mario, ogni personaggio ha lasciato il segno. Ecco le pagelle della serata, dove ogni voto racconta una storia unica…

La semifinale dell’Isola dei Famosi 2025 accende i riflettori sulle dinamiche più tese della stagione. Veronica Gentili guida una puntata fitta di scontri, chiarimenti, televoti flash e ritorni strategici. Dallo scontro (ora rappacificato) tra Dino e Omar al crollo fisico di Mario, passando per una Patrizia Rossetti lucida fino alla fine: ecco i voti della serata. Dino Giarrusso teatrale. Voto: 6. Torna in gioco grazie alla prova del serpente honduregno, ma prima si cosparge il capo di scuse. Chiede perdono a Cristina e a Omar, cita addirittura Berlusconi, parla di “eccesso di agonismo”. Un numero da palcoscenico che divide: per Cruciani è solo una mossa per restare in gara. 🔗 Leggi su Dilei.it