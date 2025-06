Ischia Film Festival 2025 | Parte la 23ma edizione con eventi speciali tra cinema e spettacolo

L’Ischia Film Festival 2025 torna con la sua 23ª edizione, un evento imperdibile tra cinema e spettacolo che promette emozioni uniche. Tra gli ospiti più attesi spicca Marcia Gay Harden, premio Oscar nel 2001, pronta a condividere con il pubblico il suo affascinante percorso artistico. Domenica 29 giugno alle 21:00, nella suggestiva Cattedrale dell’Assunta, la star riceverà il Premio alla Carriera e incanterà gli spettatori con la sua testimonianza. Un momento da non perdere!

Tra gli ospiti più attesi della 23 ma edizione dell’ Ischia Film Festival (28 giugno – 5 luglio) c’è Marcia Gay Harden, vincitrice dell’Oscar nel 2001 come Migliore Attrice Non Protagonista per Pollock. Nella splendida cornice della Cattedrale dell’Assunta, domenica 29 giugno alle 21:00 la straordinaria attrice del cinema americano incontrerà il pubblico per una conversazione sul suo percorso artistico e riceverà il Premio alla Carriera. A seguire verrà proiettato Miller’s Crossing dei fratelli Coen, in cui interpreta la memorabile Verna Bernbaum. Attrice versatile e profonda, Harden ha attraversato con grazia e intensità ogni genere cinematografico: da Vi presento Joe Black a Space Cowboys, fino a Mystic River di Clint Eastwood, dove la sua interpretazione della moglie del personaggio di Tim Robbins le è valsa una seconda candidatura all’Oscar. 🔗 Leggi su Universalmovies.it