Irst ecco i nuovi vertici dell' Irst | alla presidenza c' è Luca Zambianchi Nel Cda anche Paolo Lucchi

L'IRST, istituto di eccellenza nel campo della ricerca medica, dà il benvenuto ai suoi nuovi vertici. Con Luca Zambianchi alla presidenza e Paolo Lucchi nel CDA, si apre una fase promettente per l'istituto romagnolo. La nomina, decisa dall'assemblea dei soci, rappresenta un passo importante per rafforzare la leadership e accelerare l'innovazione in campo sanitario. Questa svolta strategica segna l'inizio di un nuovo capitolo all'insegna di progresso e collaborazione.

Luca Zambianchi è il nuovo presidente dell'Irst Irccs Dino Amadori di Meldola. Lo ha stabilito l'assemblea dei soci dell'istituto romagnoli riunitasi giovedì per deliberare la nomina di nuovi organi di vertice. Già membro del Consiglio d'amministrazione, l’organo chiamato a definire le linee. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

