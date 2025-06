Irst e Ior fondi del 5 per mille a 2,7 milioni

Il 5 per mille continua a dimostrare il suo grande potere di solidarietà, raggiungendo 27 milioni di euro nel 2023 grazie alla generosità dei romagnoli. Questo sostegno crescente rappresenta un messaggio di speranza e vicinanza nella lotta contro i tumori, confermando l'importanza di istituzioni come Irst ’Dino Amadori’ e l’Istituto Oncologico Romagnolo. Per entrambe le realtà, fondamentalmente, il contributo di ciascuno rappresenta un passo decisivo verso un futuro senza cancro.

È un crescendo di forza e vicinanza quello che i romagnoli dimostrano a favore della lotta contro i tumori. Anche per l'anno fiscale 2024, infatti, il sostegno delle nostre comunità a favore della ricerca oncologica rimane saldo e positivo, confermando l'importanza di Irst 'Dino Amadori' Ircc e dell'Istituto oncologico romagnolo come punti di riferimento per la raccolta fondi tramite il cinque per mille. Per entrambe le realtà fondate dal professor Dino Amadori, sia gli importi devoluti sia il numero di firme vedono segni più. In particolare, il report pubblicato dall'Agenzia delle entrate sulle dichiarazioni del 2024 vede Irst registrare un aumento delle donazioni, passando a un totale di 1.

