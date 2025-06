Irregolarità nel negozio di alimentari | maxi multe

Nel cuore di Sermoneta, i controlli dei Carabinieri hanno portato a un'operazione drastica in un negozio di alimentari, con maxi multe, sospensione dell’attività e una denuncia. La scoperta di irregolarità ha sollevato un allarme sulla sicurezza sul lavoro e il rispetto delle norme. Un intervento che sottolinea l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla legalità nel settore alimentare e che invita a riflettere sulla responsabilità di tutti.

Maxi multe, attività sospesa e una denuncia: questo il bilancio dei controlli che i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno effettuato in un negozio di alimentari a Sermoneta. La denuncia è scattata per un donna di 44 anni per i reati di mancata sorveglianza sanitaria, mancata. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

