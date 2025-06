Irene Maiorino molestata a Roma | Si masturbava guardandomi La denuncia dell’attrice de l’Amica Geniale – Il video

Il coraggio di Irene Maiorino, volto di Lila in "L’amica geniale", denuncia un grave episodio di molestia avvenuto a Roma. La sua testimonianza, condivisa sui social, mette in luce l’importanza di parlare e combattere ogni forma di abuso. La sua storia non deve essere dimenticata: è un appello alla tutela della dignità e alla solidarietà contro chi viola i limiti personali.

«Ieri dopo cena, tornando a casa, mi fermo a mandare dei messaggi e mi sento fissare». Inizia così il racconto sui social di Irene Maiorino, volto di Lila nella serie L’amica geniale, che è stata vittima di un abuso sessuale nel quartiere Pigneto, a Roma. «Ben vestito, fermo tra due macchine. Dico “che guardi?”, abbasso lo sguardo, si stava masturbando fissandomi il sedere, la faccia. Mi è sembrato un secolo con lui a gambe divaricate che continuava. Ho preso il telefono, ho un video in cui lo rincorro». Era sera e Maiorino, con il telefono in mano che stava rispondendo a dei messaggi, ha alzato lo sguardo e l’ha visto. 🔗 Leggi su Open.online

