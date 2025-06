Irene Maiorino denuncia il molestatore che si masturbava | C' è ancora tanto da fare

Irene Maiorino si fa portavoce di una difficile realtà, denunciando un episodio di molestia avvenuto recentemente mentre era in strada. La sua testimonianza, condivisa sui social, mette in luce ancora una volta quanto ci sia da fare per garantire sicurezza e rispetto a tutte le donne. È fondamentale continuare a sensibilizzare e agire: solo così potremo costruire un ambiente più sicuro per tutti.

Irene Maiorino ha denunciato il molestatore che alcuni giorni fa si sarebbe "masturbato" fissandola mentre lei inviava alcuni messaggi in strada. L'attrice su Instagram ha ricostruito l'intera vicenda. “Un uomo si masturbava fissandomi mentre messaggiavo con il telefonino”, ha spiegato la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: irene - maiorino - molestatore - masturbava

Irene Maiorino denuncia: “Un uomo si masturbava in strada fissandomi”, il video in cui lo insegue e grida - Un incontro sconcertante ha sconvolto Irene Maiorino mentre passeggiava per le strade di Roma. L'attrice ha condiviso un video drammatico, in cui si vede un uomo comportarsi in modo inappropriato, fissandola e masturbandosi in pubblico.

Irene Maiorino insegue un molestatore: "Si masturbava fissandomi" Vai su Facebook

Irene Maiorino denuncia episodio choc a Roma: «Un uomo si masturbava di fronte a me»; Mi fissava e si masturbava: l'attrice Irene Maiorino insegue un molestatore e lo filma; Irene Maiorino denuncia il molestatore che si masturbava: C'è ancora tanto da fare.