Iran-Usa-Israele | tutta la verità su come si è arrivati al conflitto

Nel clima di tensione globale, il conflitto tra Iran, USA e Israele si dipana tra narrazioni contrapposte e smentite ufficiali. In un mondo saturato di notizie, spesso più che informare, i media creano un vero e proprio circo mediatico, orientando l’opinione pubblica. Ma qual è la verità dietro questa intricata rete di interessi e alleanze? È giunto il momento di andare oltre le apparenze e svelare ciò che realmente si cela dietro gli eventi.

Come sempre succede, in concomitanza di eventi di grande importanza e di interesse pubblico, si crea un Circo mediatico che tende, più che ad informare, a creare opinione. Spesso, se non sempre, l’opinione è diretta verso la linea di pensiero eo politica di chi propone un’analisi degli eventi, così come i vari opinionisti, attori del circo, inscenano una rappresentazione di verità che disorienta l’osservatore desideroso di capire e al contrario rafforza le convinzioni dell’osservatore posizionato ideologicamente. Questi “influencer” somministrano porzioni di verità per creare narrazioni utili solo e unicamente ad orientare l’opinione, a fini politicoideologicoeconomico, di osservatori che non hanno voglia eo capacità di approfondire argomenti spesso molto complessi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it